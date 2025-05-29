تقارير: القبض على عدة أشخاص بشأن إضراب واسع النطاق لسائقي الشاحنات في إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن السلطات الأمنية ألقت القبض على عدة أفراد على صلة بإضراب على مستوى جميع أنحاء البلاد من جانب سائقي الشاحنات.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، إن منظمة استخبارات الحرس الثوري احتجزت في محافظة خوزستان الصناعية الواقعة بجنوب غرب البلاد، عدة أشخاص تردد أنهم التقطوا صورا ومقاطع فيديو لمظاهرات عند محطة شحن وقدموها لشبكات بث تابعة للمعارضة.

وبدأ سائقو الشاحنات، إضرابهم قبل نحو أسبوع، ويتظاهرون احتجاجا على ارتفاع أسعار قطع الغيار والوقود وأقساط التأمين المفرطة وانخفاض أسعار الشحن.

كما تحدثت النقابات العمالية، عن اعتقال العديد من السائقين في محافظة كرمانشاه. وامتد الإضراب الآن إلى أكثر من 130 مدينة في أنحاء البلاد.

وأعلنت الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي والمسجونة حاليا في طهران، تضامنها مع المضربين.

وتعاني إيران من أزمة اقتصادية حادة؛ نتيجة للعقوبات الدولية الصارمة وسوء الإدارة.

وشهدت إيران مؤخرا زيادة في انقطاع الكهرباء في المدن الكبرى.

وهزت موجات عدة من المظاهرات إيران في السنوات الأخيرة، وردت قوات الأمن بحملة إجراءات صارمة عنيفة كل مرة.

وتتفاوض الحكومة، حاليا في اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة، وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بالقوة العسكرية في حال عدم التوصل لاتفاق.