مكتبة مصر العامة بالدقي تطلق برنامجها الصيفي لعام 2025 بأنشطة ترفيهية وتعليمية للأطفال والنشء

أعلنت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، انطلاق موسم صيف 2025 ببرنامج صيفي مميز ومتنوع يستهدف الأطفال والنشء من عمر 4 حتى 14 سنة، وذلك يوم الجمعة الموافق 30 مايو، من الساعة 10 صباحًا وحتى 7 مساءً، بمقر المكتبة الرئيسي في الدقي.

ويشهد هذا اليوم فتح باب الحجز والاشتراك في أنشطة البرنامج الصيفي، الذي يشمل مجموعة واسعة من الورش والفعاليات التعليمية والفنية والترفيهية، التي تلبي مختلف اهتمامات الأطفال، وتُسهم في تنمية مهاراتهم بطريقة ممتعة وآمنة.

وتشمل الأنشطة: تعليم اللغات، الفنون، العلوم، الرياضيات، التكنولوجيا، المهارات الحياتية، الأشغال اليدوية، الروبوتات، الطيران، الكشافة، الرسم، وغيرها من المفاجآت التي تم إعدادها بإشراف مدربين متخصصين.

وأكدت رانيا شرعان مديرة المكتبة، أن كل طفل يمكنه اختيار أكثر من نشاط واحد وفقًا لميوله وقدراته، مما يمنحه الفرصة لخوض تجربة تعليمية شاملة ومتكاملة في بيئة تحفّز الإبداع وتدعم الموهبة، في إطار من الأمان والمرح.

ويمكن لأولياء الأمور الذين لم يسجلوا أبناءهم بعد في المكتبة، إجراء الاشتراك السنوي يوم الجمعة، لتبدأ رحلة الطفل مع عالم القراءة والمعرفة والتعلم من خلال الأنشطة المتنوعة، وتبلغ قيمة الاشتراك السنوي رسومًا رمزية تبدأ من 20 جنيهًا فقط للأطفال أقل من 16 عامًا، وتصل إلى 40 جنيهًا للكبار، مع خصم 25% على الاشتراكات العائلية.

ويتيح الاشتراك في المكتبة الاستفادة من خدمات المكتبة الرئيسية والمكتبة المتنقلة، بالإضافة إلى فروع المكتبة في الزيتون والزاوية الحمراء والدقي.

تُعد مكتبة مصر العامة من أبرز المؤسسات الثقافية في مصر، حيث تعمل على نشر الثقافة والمعرفة من خلال برامجها المتنوعة والموجهة لجميع الفئات العمرية، تحت شعار "قراءة.. معرفة.. حياة".