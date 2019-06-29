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البيت الأبيض: ترامب أثار قضايا تتعلق بحقوق الإنسان خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي

د ب أ
نشر فى : السبت 29 يونيو 2019 - 6:22 ص | آخر تحديث : السبت 29 يونيو 2019 - 6:22 ص
أعلن البيت الأبيض اليوم السبت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار قضايا غير محددة تتعلق بحقوق الإنسان خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة أوساكا اليابانية.

وقد وصُف الاجتماع بين الرئيس ترامب وولي العهد السعودي بالمثمر.

وقال البيت الأبيض: "لقد ناقشا الدور المهم للسعودية في ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط وأسواق النفط العالمية، والتهديد المتزايد الذي تمثله إيران، وتعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، فضلا عن أهمية قضايا حقوق الإنسان".

ولم يتضح ما إذا كان الرئيس ترامب قد أثار خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي قضية الصحفي جمال خاشقجي، الذي قُتل العام الماضي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

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