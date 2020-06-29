تركيا: عدد المتعافين من كورونا يصل إلى 172 ألفا

ارتفع عدد المتماثلين للشفاء من فيروس كورونا، في تركيا إلى 171 ألفا و809، بعد تسجيل 1214 حالة تعافي اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة التركية اليوم، فقد ارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 5 آلاف و115 حالة بعد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة.

وتشير البيانات إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 198 ألفاً و613، بعد تسجيل 1374 حالة إصابة جديدة.

وبلغ إجمالي اختبارات كورونا في البلاد 3 ملايين و331 ألفاً و158.

ويرقد في وحدات العناية المركزة بسبب الفيروس 1018 مريضا.

من جانبه، أشار وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إلى أن هناك حالة توازن بين عدد المرضى المغادرين من المستشفيات والمحالين إليها.

وأضاف أن ارتفاع عدد الخاضعين للعلاج في مراكز العناية المركزة ضمن المستوى الطبيعي.