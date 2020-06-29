 الإمارات تقرر عودة موظفي الحكومة الاتحادية بنسبة 100% الأحد المقبل - بوابة الشروق
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الإمارات تقرر عودة موظفي الحكومة الاتحادية بنسبة 100% الأحد المقبل

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 يونيو 2020 - 2:00 م | آخر تحديث: الإثنين 29 يونيو 2020 - 2:00 م



أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الامارات عودة موظفي الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة مئة بالمئة اعتباراً من الأحد المقبل.

وقررت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الاثنين أوردته وكالة أنباء الامارات (وام)، إلغاء الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية.

وأشارت إلى أن الاستثناءات تنحصر في فئة واحدة فقط تشمل الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة بشرط تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.

وأكدت على ضرورة التزام الجهات الاتحادية بالدليل الاسترشادي لبيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في الحكومة الاتحادية، مشددة على التباعد الجسدي والأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة بما يضمن سلامة الموظفين.

وطالبت الهيئة بالاستمرار في تفعيل الدوام المرن وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف لضمان تقليل التجمعات والاختلاط، داعية إلى تفعيل استخدام نظام العمل عن بعد المعتمد لضمان استمرارية تقديم الخدمات وضمان سير العمل والإنتاجية.

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