«بي بي» عملاق الطاقة تبيع أنشطة بتروكيماوية بـ5 مليارات دولار لـ«إنيوس»

أعلنت شركة "بي بي" العالمية العملاقة للطاقة، اليوم الاثنين، صفقة لبيع أنشطتها البتروكيماوية الرئيسية لشركة "إنيوس" للكيماويات مقابل خمسة مليارات دولار.

وأعلنت بي بي أن الصفقة، التي لا تزال بانتظار موافقة الجهات الرقابية، ستمثل "الخطوة الاستراتيجية التالية في تحقيق تغيير جذري في الشركة"، وسيساعدها على تحقيق ما تستهدفه من إيرادات من خلال التصرف في الأصول.

وتتواجد أنشطة الشركة في 14 وحدة تصنيع في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وقامت العام الماضي بإنتاج 7ر9 مليون طن من البتروكيماويات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة برنارد لوني إن "هذه خطوة مهمة أخرى في طريقنا ونحن نمضي بثبات من أجل تحقيق تغيير جذري لشركة بي بي".

وأضاف: "أدرك أن هذا القرار سيكون بمثابة مفاجأة وسنبذل قصارى جهدنا لتقليل الغموض".

من جانبه، قال جيم راتكليف مؤسس إنيوس ورئيس مجلس إدارتها إن شركته "سعيدة بالاستحواذ على هذه الأنشطة المتميزة من شركة بي بي، لدعم موقع إنيوس في مجال البتروكيماويات عالميا".

وأعلنت "بي بي" في وقت سابق من الشهر الجاري عن خطط لشطب نحو عشرة آلاف وظيفة حول العالم، معظمها هذا العام، في وقت تسعى فيه لتطوير "شركة أسرع في التحرك وأقل في انبعاثات الكربون".

وأرجعت هذا إلى انخفاض أسعار النفط وقيام الشركة "بإنفاق أموال أكثر بكثير" مما تجني، ما تسبب في ارتفاع صافي ديونها بمقدار ستة مليارات دولار في الربع الأول من هذا العام.