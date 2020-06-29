نيقولا معوض يستعد لإطلاق فيلم «ابنه الوحيد» في دور العرض الأمريكية

يستعد الفنان اللبناني نيقولا معوض، لإطلاق فيلمه الأميركي ابنه الوحيد – His Only Son في دور العرض الأمريكية، وذلك بعد تأجيله بسبب جائحة كورونا.

كما أطلقت الشركة المنتجة، المقدمة الإعلانية للفيلم، وظهر بها نيقولا مجسدًا شخصية النبي إبراهيم عليه السلام، ليسرد قصة التضحية بابنه الوحيد تلبيةً لأمر الله.

ويعتبر الفيلم تحديًا قويًا لنيقولا معوض، لأنه مختلف تمامًا عن الأدوار التي قدمها مسبقًا، ويظهر ذلك من خلال استعداده المظهري للشخصية، حيث ظهر مطلقًا لحيته بشعر طويل ومرسل، ملامح وجهه يبدو عليها الآسى والتعب، بجانب كم الدراما التي توجّبت استعدادًا نفسيًا شديدًا لتقديمها.

وبجانب نيقولا معوض، يشارك في بطولة الفيلم النجوم سارة سيد، آدان موسكوفتز، أوتافيو تاداي، نيكولاي بيريز، سيناريو وإخراج ديفيد هيلينج. وانتاج ROCKBRIDGE PRODUCTIONS

على جانب أخر، أنهى نيقولا معوض تصوير فيلمه ماكو، والذي سيشهد أول بطولة له في السينما المصرية، ويستكمل حاليًا مشاهده في مسلسل خيط حرير، مع النجمة مي عز الدين، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إبراهيم فخر.

وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دوّرًا توعويًا في مصر، حيث أصبح مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر، بجانب نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، منشورات مستنكرة لأشكال العنف بالوطن العربي، مؤكدًا ضرورة الفحص الطبي الوقائي للكشف عن المرض في مراحله الأولى.