عمر هشام لاعب سلة الزمالك : حققنا الإنجاز الأهم بالتتويج القاري والمحلي

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أعرب عمر هشام نجم فريق كرة السلة بنادي الزمالك عن سعادته الغامرة بعد التتويج بلقب دوري السوبر المصري على حساب الاتحاد السكندري.

وقال عمر هشام : “كرم كبير من الله أن نتوج ببطولة أفريقيا ثم تحقيق لقب الدوري، هذه كانت مهمة صعبة بالنسبة لنا، وأشكر كل زملائي والجهازالفني على الجهد الكبير لتحقيق اللقبين”.

وأشار هشام إلى أن الزمالك خاض مباراة ماراثونية امام الاتحاد السكندري خاصة أنه حامل اللقب في الموسم الماضي، لكن كان هناك حالة كبيرةمن التركيز خلال المباراة

وتوج الزمالك بدوري السوبر بعدما حقق فوزا مثيرا على نظيره الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمنمنافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5.

ويعد تتويج الزمالك هو الثاني له على التوالي بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مؤخرا في رواندا تحت رعاية NBA.

ويقود الفريق الإسباني أجوستى بوش مديرا فنيا ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.