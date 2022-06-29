شيرين تعلق لأول مرة على ما تردد حول تهديد حسام حبيب لها بالسلاح

نفت المطربة شيرين عبدالوهاب، ما تردد حول تعرضها للتهديد بالسلاح من قبل طليقها المطرب حسام حبيب، بعد انفصالهما.



وردت شيرين على أحد الأسئلة عبر خاصية أسأل على إنستجرام، قائلة: «طبعا لا إيه ده؟ إزاي يتقال كده، دي برضو شهادة هتسأل فيها قدام ربنا».



كما ردت شيرين على سؤال آخر حول استيلاء حسام حبيب على أموالها طوال فترة زواحهما، نافية كل هذه الأنباء، مؤكدة أنها لم تتمكن من تكوين أموالها إلا في فترة تواجد حسام معها وفترة زواجهما.



كما علقت المطربة شيرين عبدالوهاب على قصة اختفاء آمال ماهر، قائلة: «الموضوع ده حساس وخاص مقدرش اتدخل في شئ خاص، مقدرش أتدخل لأني اتأذيت في حياتي الشخصية واتقال عني كلام غلط كتير، فأنا مقدرش اتدخل في موضوع خاص، لكن آمال لو طلبت عيني اديها لها".



وتابعت : "احنا إيه عرفنا ان في مشاكل كل ده كلام بيتقال من غير اثبات خصوصا ان اهلها قالوا ان مفيش مشاكل وان آمال زي الفل ويارب تبقى زي الفل، والنقابة أكدت كلام أهلها أن مفيش مشاكل".