إحباط محاولة تهريب 3 ملايين قرص مخدر الى السعودية

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أحبطت السلطات الأمنية السعودية محاولة تهريب أكثر من 3 ملايين قرص إمفيتامين مخدر بجدة (غرب) المملكة مخبأة داخل شحنة أحجار ومستلزمات حدائق.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، اليوم الأربعاء، بأن المحاولة جى ضبطها بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بميناء جدة الإسلامي (غرب) المملكة.

وأضاف النجيدي، أن المخدرات كانت بحوزة ثلاثة مقيمين من الجنسية التركية، ومقيم ووافد بتأشيرة زيارة ووافد بتأشيرة عمرة من الجنسية السورية، وأربعة مواطنين سعوديين.

وأوضح النجيدي أنه "جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".