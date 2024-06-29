إصابة طالب بآلام الزائدة الدودية خلال امتحانات الثانوية العامة في الشرقية

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أُصيب طالب بالثانوية العامة بآلام مفاجئة نتيجة التهاب الزائدة الدودية، اليوم السبت، أثناء تأديته امتحانات الثانوية العامة داخل لجنة امتحانات مدرسة الشهيد محمد حسن بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطاراً يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو كبير المركزي بوصول أحمد عادل، البالغ من العمر 18 عامًا، طالب بالصف الثالث بالشهادة الثانوية العامة، مصابًا بالتهاب الزائدة الدودية.

وتبيَّن حدوث إصابة الطالب أثناء تأديته امتحانات الثانوية العامة داخل اللجنة رقم 1155 بمدرسة الشهيد محمد حسن بمركز أبو كبير، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة له.

وأدى طلاب وطالبات الثانوية العامة امتحانات اليوم الخامس في مادة الفيزياء للشعبة العلمية (علوم ورياضيات)، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في محافظة الشرقية 52,130 طالبًا وطالبة، يؤدون امتحاناتهم داخل 149 لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بالمحافظة.