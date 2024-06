انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في مواقف "طريفة"، منها صورة وهما يأكلان المثلجات "آيس كريم"، وأخرى داخل مدينة ملاهي، فما حقيقة هذه الصور؟.

الصور المتداولة جاءت بعد أيام من زيارة أجراها بوتين إلى كوريا الشمالية، حيث وقع البلدان اتفاقية "تعاون استراتيجي شاملة" تنص على "تقديم المساعدة في حالة تعرض أحد طرفيها لعدوان"، حسبما أعلن الرئيس الروسي.

* البحث في التفاصيل *

الصور التي لا تبدو منطقية وغير مألوفة على الرجلين المعروفين بـ"الصرامة" لاقت رواجا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، فيما تعامل البعض على كونها حقيقية رجّح آخرون أن تكون مصنوعة بالذكاء الاصطناعي.



واحدة من الصورة تظهر الرئيس بوتين والزعيم كيم داخل سيارة "فارهة" بينما يمسك الرئيس الروسي باليد اليمنى سيجارة "تبدو مشتعلة" فيما يظهر دخانها بكثافة ناحية اليد اليسرى مع سحابة "غير منطقية" من الدخان في الخلف.

صورة أخرى تظهر الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي داخل مدينة الملاهي، لكن بالتدقيق في الصورة تجد النظارة التي يرتديها كيم في غير مكانها المناسب خلف الأذن.

صورة ثالثة تظهر بوتين وكيم وسط مجموعة من الشباب فيما يبدو داخل ملهى ليلي، لكنّ وجوه الأشخاص في الصف الأخير لا تبدو حقيقة، وهي أقرب لتلك الموجودة في ألعاب الفيديو، مع وجود أيادي "غريبة الشكل" بالصف الثالث.

كما تظهر صورة رابعة زعيم كوريا الشمالية يتراقص، وإلى جواره رجل يرتدي بزة سوداء بقميص أبيض وتظهر في منطقة الصدر قبضة يد في وضعية طبيعية.

كما انتشرت صور أخرى يظهر فيها بوتين وكيم مع أخطاء في الوجوه أو اليد، وهي الملاحظات التي عادةً ما تؤخذ على الصور المصنوعة بالذكاء الاصطناعي.

* الذكاء الاصطناعي *

ويقود البحث العكسي عن الصور في محرك البحث "جوجل" إلى أن هذه الصور ظهرت لأول مرة فيما يبدو صباح أول أمس الخميس، ونشرتها صفحة باسم "Piques"، التي يتابعها أكثر من 8 ملايين مستخدم.

وعلق مدير الصفحة، التي اعتادت نشر أعمالا مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، على المنشور قائلًا بالإنجليزية "One of the good uses of ai " أو أحد الاستخدامات الجيدة للذكاء الاصطناعي.

وقد حصل المنشور على أكثر من 7 آلاف تفاعل، و366 تعليق، و919 مشاركة حتى مساء اليوم السبت.

المنشور نفسه ظهر في صفحات أخرى مهتمة بأعمال الذكاء الاصطناعي في وقت لاحق، ومنها صفحة باسم "Jerry Purpdrank"، ويتابعها أكثر من 5.5 مليون مستخدم، مع تعليق ساخر "Best Friends Forever" أو أفضل أصدقاء للأبد.

وقد حاز المنشور على 10 آلاف تفاعل ونحو 850 تعليقا و4 آلاف مشاركة حتى مساء اليوم.

* هدايا متبادلة *

وكانت الهدايا المتبادلة بين بوتين وكيم محل اهتمام عدد من وسائل الإعلام، وذكرت مواقع روسية أن بوتين أهدى كيم سيارة ليموزين روسية فاخرة من إنتاج شركة أوروس.

وأشارت إلى أن "الزعيمان" أجرا جولة بالسيارة في شوارع العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، تبادلا فيها القيادة؛ احتفالا بتوقيع الاتفاقية.

كما أهدى بوتين نظيره الكوري الشمالي هدايا أخرى، منها: طقم شاي وخنجر، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية.

وفي المقابل أهدى كيم بوتين عددا من الهدايا، منها: زوج من كلاب الصيد من سلالة بونجسان النادرة، بالإضافة إلى أعمال فنية تشمل تماثيل نصفية للزعيم الروسي.

* 28 شهرا على الحرب *

وتستمر الحرب الروسية الأوكرانية منذ 28 شهرًا، في ظل دعم أوروبي وأمريكي قوي إلى أوكرانيا.

والأسبوع الماضي، وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار)، تمول لأول مرة من عائدات أصول البنك المركزي الروسي المجمدة.

وانتقد نائب مبعوث واشنطن لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، الجمعة، ما عدّه عمليات نقل أسلحة غير مشروعة من كوريا الشمالية إلى روسيا.