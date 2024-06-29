إيلون ماسك يقدم فرضية غير متوقعة بشأن من يحكم الولايات المتحدة

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قدم مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس"، الملياردير إيلون ماسك فرضية غير متوقعة بشأن من يحكم الولايات المتحدة.

وكتب المشارك السابق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري فيفيك راماسوامي على موقع "إكس"، تعليقا على المناظرة بين الرئيس جو بايدن ومنافسه المحتمل في الانتخابات دونالد ترامب، أن بايدن لا يحكم البلاد فعلا.

وطرح سؤالا وصفه بالمحرج: "من يحكمها؟"، وكتب ماسك قائلا: "ربما لا أحد".

وفي وقت سابق رجح إيلون ماسك أن المناظرة بين بايدن وترامب تعتبر تحضيرا لاستبدال بايدن بمرشح آخر عن الحزب الديمقراطي.

واعتبر ماسك أن الفائز في المناظر هو "الميمات" على الإنترنت.

وجرت المناظرة الأولى بين بايدن وترامب في إطار الحملة الانتخابية مساء الخميس. وتشير نتائج الاستطلاعات إلى أن أداء بايدن كان أضعف بكثير مقارنة بدونالد ترامب.

وحسب التقارير الإعلامية، فإن أداء بايدن في المناظرة أثار مخاوف في أوساط الديمقراطيين بشأن نتيجة الانتخابات التي من المقرر أن تجري في 5 نوفمبر المقبل.