مقتل سبعة أشخاص في هجوم صاروخي روسي على منطقة زابوريجيا الأوكرانية

قتل سبعة أشخاص على الأقل في هجوم صاروخي روسي على مدينة فيلنيانسك في منطقة زابوريجيا الأوكرانية وأصيب 11 آخرون بجروح خطيرة، من بينهم ثلاثة أطفال، حسبما ذكرت السلطات.

ونشر الرئيس فولوديمير زيلينسكي على (إكس): "لسوء الحظ، يمكن أن يرتفع عدد الضحايا". وقال حاكم زابوريجيا إيفان فودوريف إن " وحدة من البنية التحتية الحيوية" والعديد من الوحدات السكنية قد تضررت.

ولم يخض في التفاصيل. وتعرضت مدينة دنيبرو الصناعية للقصف أمس الجمعة مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين. وقال زيلينسكي إن المدن والبلدات الأوكرانية تتعرض للهجوم يوميا. وكان منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، سيرجي ليبيديف، أفاد بأن انفجارات قوية وقعت في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوريجيا.

وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "في الساعة 1745بالتوقيت المحلي، تم قصف بلدة ماتفيفكا،الواقعة في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجيا، وبعد القصف توجهت القوات من القرى المجاورة باتجاه فولنيانسك وماتفيفكا". وتابع: "كان هناك مستودع كبير في ماتفيفكا يحتوي على صواريخ "إم أل أر سي" وقذائف بعيدة المدى للراجمات من طراز "هيمارس".

وأشار إلى أن قافلة كبيرة من سيارات الإسعاف توجهت من زابوريجيا نحو هذه المنطقة بعد الانفجار. ولم يتسن في البداية التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.