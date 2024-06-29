أكدت وزارة السياحة والآثار عدم وجود اية تحذيرات أو أى تغيير جديد في نصائح سفر المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر .

ونفت الوزارة صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود تحذيرات من كل من الخارجية البريطانية وكذلك الأمريكية نشرت عبر موقعهما الإلكتروني، لرعاياهما من السفر إلى مصر، مؤكدة عدم صحة ما تردد في هذا الشأن، وأنه لا يوجد أى تغيير جديد في نصائح سفر أي من الدولتين إلى مصر.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار أن التحديث الأخير لنصائح السفر إلى مصر في كل من المملكة المتحدة كان في 26 أبريل الماضي وفي الولايات المتحدة الأمريكية كان يوم 10 مايو الماضي، مشيرة أيضاً إلى أن هذا التحديث الأخير لم يتضمن أية تحذيرات للسفر إلى مصر من هاتين الدولتين من التحذيرات التي تم تداولها.

وتناشد وزارة السياحة والآثار، وسائل الإعلام ومرتادي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدم الانصياع وراء الشائعات وتحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

وتابعت: "يمكن في حالة وجود أية استفسارات أو شكاوى أو الرغبة في التأكد من أية معلومات أو بيانات تخص الوزارة أو قطاع السياحة والآثار في مصر، الاتصال بالخط الساخن للوزارة 19654 أو زيارة الموقع الرسمي للوزارة (www.mota.gov.eg)، أو صفحتها على فيسبوك

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