سنتكوم تعلن تدمير 7 مسيّرات ومحطة أرضية تابعة للحوثيين

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، الجمعة، تدمير سبع مسيرات تابعة للحوثيين ومركبة استخدمت كمحطة للتحكم في منطقة تسيطر عليها الجماعة المدعومة من إيران.

وقالت «سنتكوم» في بيان عبر إكس: «خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في تدمير سبع طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين المدعومين من إيران ومركبة واحدة (تستخدم بمثابة) محطة للتحكم البري في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن».

وأضافت أنه تبين أن الطائرات بدون طيار ومحطة التحكم الأرضية تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، مشيرة إلى اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر سلامة وأمنا.

وتحدث الحوثيون، في وقت سابق الجمعة، عن استهدافهم أربع سفن في البحرين، الأحمر والمتوسط.

فيما لم تؤكد "سنتكوم" أو هيئات الملاحة البحرية ذلك.