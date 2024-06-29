أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم السبت، بأن نتائج الفرز الأولية للأصوات تشير إلى أن مسعود بزشكيان يتصدر الانتخابات الرئاسية.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن نتائج التصويت الأولية بعد فرز 2 مليون و372 ألفا و866 صوتًا، حصل بزشكيان على 973 ألفًا و52 صوتًا، يليه المرشح جليلي بحصوله على 963 ألفًا و615 صوتًا، وقاليباف على 341 ألفًا و56 صوتًا، وبور محمدي على 15 ألفًا و625 صوتًا.

وأعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، مساء الجمعة، إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية وانتهاء التصويت.

وجرت في إيران يوم أمس الجمعة 28 يونيو، انتخابات رئاسية مبكرة، بعد أن رحل الرئيس إبراهيم رئيسي في 19 مايو الماضي إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.