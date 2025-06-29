شهدت منطقة الجيزة، صباح اليوم الأحد، حادث انهيار جزئي لعقار سكني مكون من ثلاثة طوابق، بعد سقوط أجزاء من الحائط الخلفي بالطابق الثاني للعقار، دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

البداية جاءت بتلقي الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقيها بلاغا بسقوط جزء من عقار سكني بدائرة قسم شرطة الجيزة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة الأولية أن العقار مكون من 3 طوابق، وأن الجزء المنهار من حائط خلفي في الطابق الثاني، وتم فرض كردون أمني حول العقار، والتوصية بضرورة إجراء أعمال ترميم عاجلة للمبني.

تم إخطار حي الجيزة لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة بشأن المبنى، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأحال العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، المحضر إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب الانهيار.