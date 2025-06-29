 السفارة الأمريكية في البحرين تعلن عودة الموظفين والعمل إلى المستويات الطبيعية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفارة الأمريكية في البحرين تعلن عودة الموظفين والعمل إلى المستويات الطبيعية


نشر في: الأحد 29 يونيو 2025 - 1:32 م | آخر تحديث: الأحد 29 يونيو 2025 - 1:32 م

أعلنت السفارة الأمريكية في البحرين، اليوم الأحد، عودة الموظفين والعمل إلى المستويات الطبيعية.

ونصحت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المواطنين الأمريكيين في البحرين بتوخي الحذر، ومراجعة التنبيهات الأمنية فور صدورها.

والأسبوع الماضي، أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة البحرينية المنامة، عن اتخاذ تدابير احترازية مؤقتة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، تضمنت تحويل جزء من موظفيها إلى العمل عن بُعد داخل المملكة.

وأكدت السفارة في بيان رسمي، عبر حسابها على منصة «إكس»، الاثنين الماضي، استمرار تقديم الخدمات القنصلية المعتادة، بما في ذلك المعاملات الطارئة، مع احتمال حدوث بعض التأخير في إنجاز بعض الطلبات.

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