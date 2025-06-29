رئيس الأركان الإيراني: نشك في صمود وقف إطلاق النار ونحذر من ضربات جديدة

حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من هشاشة وقف إطلاق النار، منوها بعدم الثقة بالتزام العدو بتعهداته.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، سيد عبدالرحيم موسوي، في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن "الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني وأمريكا على الأراضي الإيرانية جاء رغم ضبط النفس الإيراني، وفي وقت كانت فيه المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن جارية"، وفقا لما ذكرته ذكره موقع قناة العالم الإيرانية.

وأوضح موسوي، أن "هذين النظامين أثبتا مرة أخرى عدم التزامهما بأي قاعدة أو معيار دولي، كما ظهر ذلك بوضوح للعالم خلال العدوان المفروض الذي استمر 12 يوما."

وأضاف: "لم نكن البادئين بالحرب، لكننا رددنا على العدوان بكل ما نملك من قوة، ونظرا لشكنا الكامل في التزام العدو بتعهداته، ومن بينها اتفاق وقف إطلاق النار، فإننا على استعداد لتوجيه رد حاسم في حال تكرار أي عدوان".

من جانبه، قال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إن "المملكة لم تكتف بإدانة الاعتداءات، بل بذلت جهودا كبيرة لإنهاء الحرب العدوانية". كما قدم تعازيه باستشهاد عدد من قادة القوات المسلحة الإيرانية خلال الحرب الأخيرة.

وشنت إسرائيلي هجوما مفاجئا في 13 يونيو أسفر عن مقتل عدد من كبار المسئولين العسكريين والنوويين الإيرانيين، من بينهم سلف موسوي، مما أثار اضطرابا في الأسواق العالمية وزاد من المخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضحت إيران أن عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية بلغ حتى الآن 627 شخصا، في حين أفادت خدمات الطوارئ الإسرائيلية بمقتل 28 شخصا وإصابة أكثر من 1300 آخرين جراء الضربات الإيرانية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.