سرايا القدس تعلن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية شرق مدينة خانيونس

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أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية شرق مدينة خانيونس بتفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأحد: «دمرنا آلية عسكرية إسرائيلية متوغلة في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس، بتفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار زرعناها مسبقاً».

وقبل قليل، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن عناصرها يدكون تجمعات لجنود الاحتلال جنوب مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

وكتبت في بيان مقتضب عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأحد: «كتائب القسام تدك تحشدات العدو في منطقة معن جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع بقذائف الهاون».

وفي وقت سابق، أعلنت القسام استهداف برج جرافة عسكرية في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت إن عناصرها استهدفوا برج جرافة عسكرية من نوع (D9) بقذيفة «الياسين 105»، مؤكدة اشتعال النيران فيها بمنطقة «الشهلات» ببني سهيلا.

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة «طوفان الأقصى»، ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام ونصف.