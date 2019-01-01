 مصرع شخصين في حادث تحطم طائرة في تكساس - بوابة الشروق
الإثنين 29 يوليه 2019 10:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

مصرع شخصين في حادث تحطم طائرة في تكساس

واشنطن -أ ش أ
نشر فى : الإثنين 29 يوليه 2019 - 9:39 م | آخر تحديث : الإثنين 29 يوليه 2019 - 9:39 م

لقي شخصان مصرعهما جراء حادث تحطم طائرة من طراز (بيبر بي إيه - 34) بمطار شمال ولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية- حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين- أن الطائرة سقطت بعد وقت وجيز من إقلاعها، وتحطمت على بعد نحو 402 م من مدرج المطار، حيث كان من المقرر أن تهبط في المطار المحلي بمدينة (جاينيسفيل)، الذي يقع على بعد نحو 121 كيلو مترا شمال غرب مدينة (دالاس) بولاية تكساس.

من جهتها، ذكرت إدارة السلامة العامة في تكساس، عن أن من بين ضحايا الحادث طالبا صينيا طيارا (22 عامًا) لقي مصرعه في موقع الحادث، فيما لفظت مدربته (25 عامًا) أنفاسها لاحقًا في المستشفى.

وأشارت شبكة (إيه بي سي نيوز) إلى أنه لم يتضح حتى الآن من الذي كان يقود الطائرة عند سقوطها، كما فتح المجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا؛ للوقوف على الملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث وأسبابه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك