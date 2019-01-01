مصرع شخصين في حادث تحطم طائرة في تكساس

لقي شخصان مصرعهما جراء حادث تحطم طائرة من طراز (بيبر بي إيه - 34) بمطار شمال ولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية- حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، اليوم الإثنين- أن الطائرة سقطت بعد وقت وجيز من إقلاعها، وتحطمت على بعد نحو 402 م من مدرج المطار، حيث كان من المقرر أن تهبط في المطار المحلي بمدينة (جاينيسفيل)، الذي يقع على بعد نحو 121 كيلو مترا شمال غرب مدينة (دالاس) بولاية تكساس.

من جهتها، ذكرت إدارة السلامة العامة في تكساس، عن أن من بين ضحايا الحادث طالبا صينيا طيارا (22 عامًا) لقي مصرعه في موقع الحادث، فيما لفظت مدربته (25 عامًا) أنفاسها لاحقًا في المستشفى.

وأشارت شبكة (إيه بي سي نيوز) إلى أنه لم يتضح حتى الآن من الذي كان يقود الطائرة عند سقوطها، كما فتح المجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقا؛ للوقوف على الملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث وأسبابه.