أمطار موسمية تجتاح المناطق الجنوبية من كوريا الجنوبية

مازالت الأمطار الموسمية تجتاح الأجزاء الجنوبية من كوريا الجنوبية، بعد أن ضربت معظم المناطق الوسطى، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.

وطبقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، فإنه حتى الساعة الثالثة وعشر دقائق مساء اليوم بالتوقيت المحلي، مازالت التحذيرات من سقوط أمطار غزيرة سارية بالنسبة للعديد من المناطق الجنوبية من البلاد من بينها إقليمي جيولا وساوث جيونجسانج ومدينتي جوانجو وبوسان.

ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة يصل منسوبها إلى أكثر من 60 ملليمترا لكل ثلاث ساعات، ربما تصاحبها رياح قوية وبرق.

وفي الوقت نفسه، مازال هناك تحذير من حدوث موجة حارة في الأجزاء الغربية والشمالية والشرقية من جزيرة جيجو.