أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 2968 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" المستجد، ليصل بذلك إجمالي الإصابات منذ بدء الأزمة في البلاد إلى 118 ألفًا و300 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الأربعاء - أن 2399 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 83 ألفًا و461 حالة، فيما تم تسجيل 68 حالة وفاة متأثرة بالفيروس لترتفع الوفيات إلى 4603 حالات.

وأشارت إلى أنه تم فحص 18 ألفًا و556 نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 965 ألفًا و317 نموذجًا.