استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، على مواعيد مباريات الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي أمام الوداد المغربي فيما يواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي في الدور النصف النهائي لبطولة دوري الأبطال.

ووفقًا لقناة «الرياضة المغربية» فإن مصدر خاص من الاتحاد الإفريقي أكد أن الكاف استقر على خوض مباريات دوري الأبطال بالنظام القديم، أي مباراتي ذهاب وإياب، حيث ستكون مباريات الذهاب أيام 25-26 سبتمبر المقبل فيما تقام مباريات العودة أيام 2-3 اكتوبر القادم.

وأوضح المصدر للقناة أن جميع المباريات ستقام في السابعة مساءً بتوقيت جرينيتش، التاسعة بتوقيت القاهرة.

وكان كاف قد تراجع عن فكرة لعب الدور نصف النهائي من مباراة واحدة بعدما اعتذرت الكاميرون بشكل رسمي عن استضافة المسابقة التي توقفت 4 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.