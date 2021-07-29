 أولمبياد طوكيو.. منتخب سيدات سلاح الشيش يخسر من المجر ويحتل المركز الثامن - بوابة الشروق
الخميس 29 يوليه 2021 10:48 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟
النتـائـج تصويت

أولمبياد طوكيو.. منتخب سيدات سلاح الشيش يخسر من المجر ويحتل المركز الثامن

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 29 يوليه 2021 - 10:41 ص | آخر تحديث: الخميس 29 يوليه 2021 - 10:41 ص

تلقى منتخب مصر لسلاح الشيش سيدات هزيمة أخرى أمام المجر في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وكان منتخب سيدات سلاح الشيش المكون من (يارا الشرقاوي - نهى هاني - مريم الزهيري - نورا محمد) قد خسر أمام اللجنة الأولمبية الروسية -المصنف الأول- بنتيجة 45-21 في ربع النهائي ليخوض مباراته ضد اليابان لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وخسر منتخب السيدات المصري أمام المجر المكون من (عائدة محمد - فاني كرايس - كاتا كوندريتش - فلورا باستور) بنتيجة 45-28 ليحتل المركز الثامن في البطولة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك