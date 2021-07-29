تلقى منتخب مصر لسلاح الشيش سيدات هزيمة أخرى أمام المجر في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن بدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وكان منتخب سيدات سلاح الشيش المكون من (يارا الشرقاوي - نهى هاني - مريم الزهيري - نورا محمد) قد خسر أمام اللجنة الأولمبية الروسية -المصنف الأول- بنتيجة 45-21 في ربع النهائي ليخوض مباراته ضد اليابان لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

وخسر منتخب السيدات المصري أمام المجر المكون من (عائدة محمد - فاني كرايس - كاتا كوندريتش - فلورا باستور) بنتيجة 45-28 ليحتل المركز الثامن في البطولة.