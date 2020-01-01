زيت جوز الهند مقابل زيت الزيتون: أيهما أكثر صحة للقلب؟

توصي جمعية الصحة الأمريكية (AHA)، بالتحول إلى الزيوت التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة وكميات عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، والتي تُعرف أيضًا بالدهون الصحية أو "الجيدة".

ووفقًا لجمعية الصحة الأمريكية تميل "الدهون السيئة" التي تتكون من الدهون المشبعة والمتحولة إلى أن تكون أكثر صلابة في درجة حرارة الغرفة (مثل الزبدة)، بينما تميل الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة إلى أن تكون أكثر سيولة (مثل زيت الكانولا).

بينما تساعد الدهون الجيدة على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الجسم، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما أنه يخفض الدهون الثلاثية المرتبطة بأمراض القلب ويقاوم الالتهابات، ويعتبر بعض المصادر الجيدة للدهون الأحادية غير المشبعة الجيدة هي: زيت الزيتون وزيت الكانولا والفول السوداني والسمسم.

لذلك نشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول فوائد زيت جوز الهند وزيت الزيتون، وأيهما أفضل لصحة القلب.

* ما مدى صحة زيت الزيتون؟

زيت الزيتون هو زيت طبخ صحي للغاية مشتق من الزيتون، ويحتوي على نسبة منخفضة جدًا من الدهون المشبعة وغني جدًا بالدهون الجيدة، ويحتوي أيضا على 14% من الزيوت المشبعة، و 11% من الدهون المتعددة غير المشبعة، مثل أحماض أوميجا 6 و اوميجا 3 الدهنية، و73% من الدهون الأحادية غير المشبعة.

ويسمى الحمض الدهني السائد في زيت الزيتون حمض الأوليك، وهو الذي يساعد في تقليل الالتهاب، وبالإضافة إلى ذلك يحتوي زيت الزيتون أيضًا على كميات كبيرة من الخصائص المضادة للأكسدة التي قد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

* هل زيت جوز الهند لديه فرصة ضد زيت الزيتون؟

يتم استخلاص زيت جوز الهند من جوز الهند تمامًا مثل طريقة استخلاص زيت الزيتون من الزيتون، ولكنه يحتوي علي مضادات الميكروبات إلى تساعد على عملية حرق الدهون.

ولكن عند وضعه مقابل زيت الزيتون فقد لا يحظى زيت جوز الهند بفرصة، خاصة من حيث الصحة والتغذية، حيث يصنف زيت جوز الهند على أنه دهون مشبعة، وهي نوع من الدهون غير الصحية التي يقال إنها تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويقال إنه يحتوي على 80 إلى 90% من الدهون المشبعة، مما يعني أن ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند تحتوي على حوالي 6 أضعاف الدهون المشبعة الموجودة في زيت الزيتون.

* زيت جوز الهند مقابل زيت الزيتون: أيهما أكثر صحة للقلب؟

عندما يتعلق الأمر بزيت الطهي الصحي للقلب، فإن زيت الزيتون أفضل بكثير من زيت جوز الهند والعديد من الزيوت الأخرى المستخدمة في الطهي، حيث يقلل زيت الزيتون من نسبة الكوليسترول الضار LDL وخطر الإصابة بأمراض القلب، على عكس زيت جوز الهند، الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمعروف أنه يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ويعتبر زيت الزيتون أيضًا جزءًا من الأنظمة الغذائية المتوازنة مثل حمية البحر الأبيض المتوسط، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان.