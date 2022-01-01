رائد زراعة الكلي: لا أجري عمليات جراحية بنفسي في الوقت الحالي

قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلي، إنه لا يجري حاليا عمليات جراحية بنفسه في الوقت الحالي بسبب تقدمه في السن.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أن الرسالة الحقيقة للأستاذ أن يترك جيلا خلفا له في العلم.

وطالب غنيم، بضرورة تغيير قانون الجامعات لسنة 1972، كونه يتضمن بند السماح بعدم تفرغ أعضاء هيئة التدريس، كما أنه يسمح بالانتداب أو الإعارة لمدد طويلة والترقي في نفس الوقت.

وأشار إلى أن قانون الجامعات لا يتيح توفير المناخ المناسب للأستاذ الجامعي من أجل التفرغ، حيث أن عليه مهاما جسيمة وهي التدريس للطلبة وتدريس ما بعد التخرج، والبحث العلمي وعلاج المرضى.