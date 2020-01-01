انتشار أمني مكثف وإغلاق طرق وسط بغداد تحسباً لمظاهرات الجمعة

شهدت مناطق عدة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، انتشاراً مكثفاً لقوات من الجيش والشرطة، وأغلقت المنطقة الخضراء وجسري الجمهورية والسنك بكتل خرسانية.

جاء ذلك على خلفية دعوة تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم أنصاره إلى التجمع في ساحة الخلاني قرب ساحة التحرير وسط بغداد لأداء صلاة الجمعة، وإعلان الحكيم عزمه إطلاق مبادرة لحل الأزمة السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة.

وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن الإطار التنسيقي الشيعي فرر تشكيل فريق تفاوضي للتباحث مع جميع القوى السياسية في البلاد بشأن تأليف الحكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية.

ونقلت قناة "النجباء" العراقية، عن بيان للإطار، قوله إن الفريق التفاوضي سيبدأ جولاته الحوارية، اليوم الجمعة.

ويأتي إعلان الإطار التنسيقي الشيعي بعد يوم من اقتحام متظاهرين موالين لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر مبنى البرلمان بالمنطقة الخضراء في بغداد، احتجاجاً على مرشح الإطار لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

من جهته، لمّح مدير مكتب الصدر، في بغداد إبراهيم الجابري، إلى عودة التظاهرات يوم السبت المقبل، تزامناً مع تحشيد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وذكر في منشور عبر صفحته على فيس بوك: "الشعب يقول أليس السبت بقريب"، ورد عليه المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حازم الأعرجي بمنشور آخر قال فيه: "السبت جاهزون".

ومن المتوقع أن يعقد مجلس النواب العراقي، غدا السبت ، جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.