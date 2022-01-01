اتحاد جدة يواجه لوزيرن السويسري وديا غدا

يستعد فريق اتحاد جدة السعودي، لخوض أولى مبارياته الودية خلال معسكره الخارجي المقام حاليا بالنمسا تحت إشراف المدرب البرتغالي نونو سانتو، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ويلتقي الاتحاد مع فريق لوزيرن، أحد أندية الدوري الممتاز السويسري، غدا السبت، في أولى التجارب الودية للفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد، الذي ينطلق في 25 أغسطس المقبل، وذلك بعد إلغاء ودية الفريق أمام فيورنتينا الإيطالي، حسبما أفاد الحساب الرسمي الخاص للنادي على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة.

وأكمل الاتحاد أسبوعه الأول من برنامجه التحضيري في معسكر الإعداد الخارجي بالنمسا، اليوم الجمعة، حيث تسود مدينة سيفيلد النمساوية التي تحتضن معسكر الفريق، أجواء ممطرة لليوم الثاني على التوالي، وفقا لحساب الاتحاد على (تويتر).

يذكر أن الاتحاد احتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) الموسم الماضي، بفارق نقطتين خلف الهلال، الذي توج باللقب.