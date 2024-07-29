استشهاد 10 آلاف طالب و400 معلم في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم، أن 10 آلاف طالب و400 معلم استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال وزير التربية والتعليم الفلسطيني، أمجد برهم، في مؤتمر إعلان نتائج الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة في الضفة الغربية دون قطاع غزة، إن "39 ألف طالب ثانوية عامة من قطاع غزة لم يتقدّموا لامتحان الثانوية العامة هذا العام بسبب عدوان الاحتلال المتواصل".

وأضاف أن الاحتلال "صادر حق 10 آلاف من طلبة المدارس والجامعات في القطاع في الحياة، منهم 450 من طلبة الثانوية، فضلا عن استشهاد 400 معلم"، وفقا لقناة "الجزيرة" الإخبارية.

وذكر أن "نحو 50 ألف طالب وطالبة من مناطق الضفة الغربية ومن هم موجودون في بعض الدول (تركيا، وقطر، ورومانيا، وبلغاريا، وروسيا) تقدموا لامتحانات الثانوية العامة هذا العام.



