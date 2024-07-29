بدر عبدالعاطي يؤكد لرئيس حكومة لبنان ووزير خارجيته: نجري اتصالات لاحتواء التصعيد

أجرى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، اتصالين هاتفيين مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ووزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، في بيان، إنَّ الوزير عبدالعاطي أعرب خلال الاتصالين عن تضامن مصر الكامل مع دولة لبنان، ورفضها لأية تهديدات تستهدف زعزعة استقرار لبنان أو سلامة شعبه، وقلقها البالغ تجاه التصعيد القائم بين حزب الله وإسرائيل، وتأثيراته المحتملة على أمن واستقرار لبنان.

وأحاط وزير الخارجية، المسئولين اللبنانيين بالاتصالات التي تجريها مصر مع الأطراف المختلفة بهدف احتواء التصعيد الجاري، والحيلولة دون انجراف المنطقة إلى حرب واسعة النطاق تهدد استقرار دولها وأمن شعوبها، والتأكيد على ضرورة دعم الدولة اللبنانية والحفاظ على مصالح الشعب اللبناني في مواجهة التهديدات المحيطة به.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المسئولين اللبنانيين أعربا خلال الاتصالين، عن تقديرهما البالغ لدعم وتضامن الشقيقة مصر، قيادة وشعبًا، مع لبنان في هذا الظرف الدقيق، والثقة في أن التحركات المصرية تستهدف حماية مصالح الشعب اللبناني، واستقرار دولته. وأفاد بأنه تم الاتفاق على مواصلة التشاور خلال المرحلة القادمة بهدف تنسيق الجهود لاحتواء التوتر والتصعيد.