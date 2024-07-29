الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط مملوكة لعراقي مقيم بالإمارات

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احتجز عناصر الحرس الثوري الإيراني، ناقلة نفط ترفع علم توجو في الخليج وأوقفوا طاقمها المكوّن من تسعة أشخاص بتهمة تهريب الوقود.

وأفاد بيان للحرس الثوري، أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الاثنين: «تمّت مصادرة ناقلة نفط اسمها برل جي ترفع علم دولة توجو الإفريقية.. بأمر قضائي».

وأضاف البيان أن الناقلة مملوكة لعراقي مقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وكانت تحمل 700 ألف لتر من الوقود.

وأشار إلى أنّ قوات الحرس الثوري البحرية احتجزتها قرب حقل آرش النفطي المتنازع عليه بين إيران والكويت لدى تحميل الوقود المهرّب من بوارج إيرانية.

وأكد أن ناقلة النفط وأفراد طاقمها التسعة الذين يحملون الجنسية الهندية نقلوا إلى ميناء الإمام الخميني وهم تحت الرقابة.

وعملية الاحتجاز هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع. ففي 22 يوليو الجاري، صادر عناصر الحرس الثوري ، ناقلة نفط أخرى ترفع علم توغو وأوقفوا أفراد طاقمها الـ12، بشبهة تهريب الوقود أيضا. وما زال مصير السفينة وأفراد طاقمها غير واضح.

تعلن قوات البحرية الإيرانية مرارا عن احتجاز مراكب تنقل الوقود في الخليج. وأواخر يناير، احتجزت إيران مركبا كان يحمل مليوني ليتر من الوقود الذي اشتبهت بأنه مهرّب.

وفي مايو، أطلقت إيران سراح سبعة من أفراد طاقم سفينة حاويات ترفع العلم البرتغالي احتُجزوا في 13 أبريل بعدما اتّهمتهم بالارتباط بإسرائيل.

تعد أسعار الوقود في إيران من بين الأكثر انخفاضا في العالم، ما يجعل عمليات التهريب أكثر ربحا.