وزير خارجية بريطانيا: اتساع الصراع بالمنطقة لا يصب في مصلحة أحد

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا اليوم الاثنين، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي؛ للتعبير عن قلقه إزاء تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، أنه رحب خلال الاتصال ببيان الحكومة اللبنانية الذي يدعو إلى وقف جميع أعمال العنف.

وأشار إلى أنه «شدد خلال الاتصال مع ميقاتي، على أن اتساع نطاق الصراع في المنطقة لا يصب في مصلحة أحد».

I spoke to Prime Minister @Najib_Mikati today to express my concern at escalating tension and welcomed the Government of Lebanon’s statement urging for cessation of all violence. We both agreed that widening of conflict in the region is in nobody’s interest.