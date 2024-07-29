مصدر لبناني رسمي: بيروت تبلغت بضربة عسكرية إسرائيلية وطلبت أن تكون محدودة

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في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله عقب هجوم هضبة الجولان، كشف مصدر رسمي لبناني أن لبنان تبلغ بضربة عسكرية إسرائيلية.

وقال المصدر في تصريحات لشبكة «العربية»، الاثنين إن لبنان طلب من الوسطاء أن تكون الضربة الإسرائيلية محدودة.

وأضاف أنّ لبنان طلب بعدم استهداف إسرائيل للعاصمة بيروت والمناطق المأهولة.

فيما شدد على أن الضربة الإسرائيلية لا يجب أن تتجاوز حدود قواعد الاشتباك منذ بدء المواجهات بين حزب الله وإسرائيل.

وفي وقت سابق من الاثنين، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، متحدثا من موقع الضربة الصاروخية في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل: «ردنا سيأتي وسيكون قاسيًّا».

يشار إلى أن إسرائيل اتهمت حزب الله بالمسئولية عن الضربة الصاروخية على بلدة مجدل شمس في الجولان، السبت، متعهدة بالرد السريع.

وقالت إن صاروخا سقط على ملعب كرة قدم في مجدل شمس التي تقطنها غالبية درزية، ما أدى إلى سقوط 12 قتيلًا تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً، وإصابة العشرات.

غير أن حزب الله نفى المسئولية عن الهجوم.