وزير الزراعة التركي: سيطرنا على كل حرائق الغابات باستثناء واحد

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• وزير الزراعة والغابات التركي أعلن السيطرة على 55 حريقا اندلعت في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية، واستمرار جهود إخماد حريق غابات في بورصا

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي، السيطرة على كل حرائق الغابات في البلاد باستثناء حريق واحد في ولاية بورصا، معربا عن أمله في السيطرة على النيران خلال اليوم.

وقال يوماقلي في تصريح صحفي الثلاثاء: "لا يوجد حاليا سوى حريق واحد مشتعل في البلاد وهو حريق هارمانجق بولاية بورصا (شمال غرب)".

وأضاف أن جهود السيطرة الكاملة على الحرائق مستمرة بمشاركة 5 طائرات و30 مروحية و855 مركبة.

وأكد أن جهود الإطفاء في بورصا تتحسن، وأنهم يأملون في نشر أخبار سارة عن المنطقة خلال اليوم.

وذكر الوزير أن 55 حريقا اندلعت في تركيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأن جميعها تمت السيطرة عليها.

والأحد، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا في حالة تأهب دائمة عبر 27 طائرة و105 مروحيات و25 ألف عامل غابات و132 ألف متطوع لحماية الغابات من الحرائق.

وفي منشور عبر منصة إكس، أوضح أردوغان، أن تركيا تبذل جهودا جبارة في إطفاء حرائق الغابات من الجو والبر.ووصف الغابات في تركيا بـ"الوطن الأخضر".

وأكد أردوغان، إخماد 3 آلاف و62 حريقا في تركيا منذ بداية الصيف، راجيا التوفيق لرجال الإطفاء في جهود إخماد الحرائق في مختلف مناطق البلاد.