عبور قافلة مساعدات إنسانية إلى السويداء جنوب سوريا

دخلت قافلة مساعدات إنسانية، بعد ظهر اليوم الإثنين، محافظة السويداء جنوب سوريا عبر ممر بصرى الشام الإنساني بريف درعا الشرقي.

وقالت بيانات حكومية إن القافلة هي الثالثة التي تعبر ممر بصرى الشام وتتكون من 27 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية متنوعة،بحسب تليفزيون سوريا.

وبحسب البيانات فإن القافلة جاءت نتيجة جهود مشتركة بين المنظمات الدولية والحكومة السورية والمجتمع المحلي، بهدف تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين في محافظة السويداء.

من جانبها، أكدت محافظة السويداء، إدخال 40 ألف لتر من مادة الديزل إلى المدينة، بهدف دعم القطاعات الخدمية الحيوية.

وتأتي القافلة، وسط مناشدات شاعت على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن حصار تفرضه الحكومة السورية على السويداء، إلا أن مصادر محلية نفت المزاعم وأكدت افتتاح الممرات أمام العبور الإنساني.

كانت السويداء جنوب سوريا قد شهدت قتالا في الفترة من 13إلى 19 من الشهر الجاري بين الدروز وفصائل محلية أودى بحيا ة المئات ، قبل أن تتوصل الحكومة السورية إلى اتفاق بوقف إطلاق النار.

ونص الاتفاق على دخول مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية إلى المحافظة وحل جميع الفصائل وتسليم السلاح الثقيل ودمج عناصر الفصائل في القوات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع.

يشار إلى إن إسرائيل شنت هجمات بهدف حماية الدروز وسط أنباء عن توغل مقاتلي العشائر في السويداء ، وأعلنت انها ستواصل حماية الدروز.