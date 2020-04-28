روسيا تسجل 4 آلاف و941 إصابة جديدة بكورونا المستجد

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، تسجيل 4 آلاف و941 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية (بزيادة 112 إصابة عن اليوم السابق) ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 985 ألفا و346 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي، اليوم السبت، بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 111 إصابة وفاة جديدة في عموم روسيا خلال اليوم الماضي، ليبلغ إجمالي الوفيات 17 ألفا و25 حالة.

وأضاف البيان أن 5 آلاف و917 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 804 آلاف و383 شخصا.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد، أن 25.7% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض المرض.