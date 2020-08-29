انطلاق مظاهرة مناهضة لسياسة مكافحة كورونا في برلين بمشاركة 1000 شخص

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انطلقت، صباح اليوم، في برلين مظاهرة مناهضة لسياسة الحكومة الألمانية في احتواء جائحة كورونا بمشاركة نحو ألف شخص.

وتبدأ المظاهرة بمسيرة من شارع "أونتر دير ليندن" الشهير لتجوب العاصمة الألمانية مرورا بحديقة الحيوان حتى شارع السابع عشر من يونيو.

وتواجدت الشرطة على نحو مكثف أمام بوابة براندنبورج التاريخية منذ صباح اليوم. وسيشارك إجمالا في هذه المهمة نحو 3 آلاف شرطي.

وردد متظاهرون شعاري "افتحوا البوابة" و"نحن الشعب". وتم وضع علم ألماني ضخم على الأرض أمام بوابة براندنبورج. وكانت هناك أيضا أعلام على طراز علم حرب الرايخ المفضل لدى اليمينيين المتطرفين.

وسجل نحو 22 ألف شخص مشاركتهم في المظاهرة التي دعت إليها مبادرة "كفيردينكن" (التفكير الجانبي).

وكانت محكمة استئناف في برلين أيدت حكم محكمة أدنى بإلغاء الحظر الذي فرضته الشرطة على هذه المظاهرة.

وأعلنت السلطات الحظر الأسبوع الماضي بعد تفريق مظاهرة نظمها نفس المنظمين في بداية الشهر لأن المشاركين -الذين بلغ عددهم عشرات الآلاف- لم يكونوا يرتدون كمامات أو يلتزمون بالتباعد الاجتماعي.

وقبل انطلاق المظاهرة، دعا وزير الداخلية المحلي لولاية برلين، أندرياس جايزل، المتظاهرين إلى عدم إهمال إجراءات الحماية من العدوى بالفيروس، معربا في الوقت نفسه عن قلقه إزاء إمكانية وقوع أحداث عنف خلال المظاهرات.