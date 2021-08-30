قاعدة رامشتاين الألمانية تستقبل 21000 شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان

وصل عدد الأشخاص الذين هبطت طائراتهم في قاعدة رامشتاين الألمانية بعد إجلائهم من أفغانستان إلى أكثر من 21 ألف شخص حتى اليوم الأحد.



جاء ذلك وفقا لما أعلنته أكبر قاعدة للقوات الجوية الأمريكية خارج الولايات المتحدة والقنصلية الأمريكية العامة في فرانكفورت.



يذكر أن قاعدة رامشتاين تعد منذ العشرين من آب/أغسطس الحالي هي محور رحلات الإجلاء التي تنفذها القوات الأمريكية لنقل مواطنين ونازحين أفغان من العاصمة كابول.



وأفادت هذه البيانات بأن أكثر من 6000 شخص واصلوا رحلاتهم انطلاقا من هذه القاعدة إلى أمريكا.



من جانبه، قال متحدث باسم القنصلية الأمريكية العامة:"نحاول نقل أكبر عدد ممكن من الناس من أفغانستان إلى مكان آمن"، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تحاول بعد ذلك تنفيذ الرحلات اللاحقة من رامشتاين إلى الولايات المتحدة بأسرع ما يمكن.



يذكر ان القوات الأمريكية في القاعدة يقومون بإيواء المحتاجين للحماية منهم المعاونين السابقين للجيش الأمريكي وعائلاتهم، في خيام وهناجر طائرات بالقاعدة، بشكل مؤقت، حيث يجري تسجيل أسمائهم وتقديم الرعاية الطبية لهم إذا كانوا في حاجة إليها.



كما يتم إيواء أفغان بشكل مؤقت في قاعدة راين اوردنانس باراكس العسكرية الأمريكية في كايزرسلاوترن.