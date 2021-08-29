صاروخ استرا سبيس يفشل في الوصول إلى المدار بعد عملية إقلاع متذبذبة

فشل صاروخ "استرا سبيس Astra Space" في الوصول إلى المدار مرة أخرى بعد عملية إقلاع متذبذبة.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن شركة صناعة الصواريخ Astra Space أطلقت أول صاروخ لها منذ طرح الشركة للاكتتاب العام، وبعد الإقلاع المتذبذب، فشل الصاروخ في تحقيق هدفه في الوصول إلى المدار.

وبعد حوالي دقيقتين و28 ثانية من الرحلة، أصدر طاقم سلامة الرحلة أمرًا بإغلاق جميع المحركات مما تسبب في توقف الصاروخ ، على حد قول الرئيس التنفيذي.

ووصل الصاروخ إلى ارتفاع حوالي 31 ميلاً (50 كيلومترًا) وعاد إلى الأرض دون وقوع إصابات أو أضرار في أي ممتلكات.