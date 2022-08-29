المستشار الألماني يعلن تأسيس نظام دفاع جوي جديد لأوروبا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عزمه تأسيس نظام دفاع جوي جديد مع جيران أوروبيين.

وقال شولتس، اليوم الاثنين، في خطاب ألقاه في جامعة كارلوفا "تشارلز" في العاصمة التشيكية براغ إن إنشاء نظام مشترك "سيكون مكسبا أمنيا لأوروبا بأكملها".

وأضاف شولتس أن مثل هذا النظام سيكون أرخص وأقوى مما لو أنشأت كل دولة دفاعا جويا خاصا بها ومكلفا ومعقدا للغاية.

ولم يدل شولتس بتفاصيل عن النظام الدفاعي. ويُنظر إلى المشروع على أنه رد على الحرب الروسية ضد أوكرانيا، والتي استمرت حتى الآن لأكثر من نصف عام.

وأعلن شولتس أن ألمانيا ستستثمر بشكل كبير في الدفاع الجوي في السنوات المقبلة، موضحا أن نظام الدفاع الجوي الجديد يجب أن يُصمم من البداية بطريقة يمكن أن يشارك بها الجيران الأوروبيون.

وأشار شولتس على وجه التحديد إلى هولندا وبولندا ودول البلطيق - إستونيا ولاتفيا وليتوانيا - وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والشركاء في الدول الاسكندنافية.

وقال شولتس إن هناك حاجة ماسة في أوروبا للحاق بالركب في الدفاع ضد التهديدات من الجو ومن الفضاء، مضيفا أنه يجب أن تكون جميع القدرات الجديدة قابلة للاستخدام في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح أن أموال الاستثمارات الجديدة يمكن أن تأتي من صندوق الجيش الألماني الجديد الذي يبلغ قيمته 100 مليار يورو.

وأطلقت الحكومة الألمانية هذا الصندوق قبل أشهر قليلة لتدعيم وتحديث الجيش الألماني خلال السنوات القادمة.

وفيما يتعلق بالهجوم الروسي على أوكرانيا، قال شولتس إن "عدم حدوث حرب مرة أخرى" بين الدول الأعضاء هي هدف الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن الأمر متروك للتكتل لمواصلة تطوير هذا الوعد بالسلام، عبر تمكين الاتحاد الأوروبي من ضمان أمنه واستقلاله واستقراره حتى خلال مواجهة تحديات خارجية.