المستشار الألماني يعلن عقد مؤتمر في برلين لإعادة إعمار أوكرانيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه من المقرر عقد مؤتمر دولي من الخبراء لمناقشة إعادة إعمار أوكرانيا في 25 أكتوبر المقبل في برلين.

وتعهد شولتس، في الخطاب الذي ألقاه اليوم الاثنين، بجامعة كارلوفا "تشارلز" في العاصمة التشيكية براغ، بدعم مستدام لأوكرانيا التي تعرضت للهجوم من قبل روسيا، قائلا: "سنبقي على هذا الدعم على نحو موثوق وطالما كان ضروريا.. هذا ينطبق على عملية إعادة إعمار البلد المدمر التي ستستغرق أجيالا".

وأكد شولتس، أن هذا يتطلب تنسيقا دوليا واستراتيجية ذكية ومرنة. وسيكون ذلك محور المؤتمر المقرر عقده في برلين، الذي دعا إليه شولتس مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.