محمد رياض: تقدمت لخطوبة رانيا والفنان محمود ياسين وافق على الفور

قال الفنان محمد رياض إنه ذهب الي الفنان الراحل محمود ياسين وقلت له ليا الشرف أن أتقدم لخطوبة رانيا وأتمنى حضرتك توافق، وقال لي الفنان "أنت ابني وما عنديش مانع طالما هناك توافق بينكما وأنا بحبك وبحب شغلك".



وأضاف محمد رياض خلال حلوله ضيفا بواحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي :"لم يطلبوا مني أي شيء شبكة أو جهاز أو أشياء أخرى وأنا كنت في بداية حياتي.. ونجوم مصر وكبار المسئولين وكاظم الساهر جاء بشكل خاص لإحياء زفافي"



وأشار محمد رياض أن الزواج نعمة من ربنا وزواجنا دام لـ٢٥ عاما، وإن الكلمة السحرية في السعادة الزوجية هي التفاهم وهو الذي يحافظ على استمرار الزواج، ورانيا تثق في رأيي جدا وناخذ رأي بعض.