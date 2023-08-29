استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023.

وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز مسجلا 36 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر طن حديد بشاي 34 ألفا و500 جنيه.

واستقر سعر طن حديد المراكبي عند 33 ألف جنيه.

واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 32 ألفا و500 جنيه.

واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 32 ألفا و500 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:

استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 1885 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل 1845 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت وادي النيل ليسجل 1840 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 1835 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 1850 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 1855 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2010 جنيهات.