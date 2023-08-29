البنك المركزي الصيني يضخ 385 مليار يوان في النظام المصرفي اليوم

واصل بنك الشعب "المركزي" الصيني، ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي لليوم الثاني على التوالي، حيث ضخ اليوم الثلاثاء 385 مليار يوان (53.58 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%، بعد أن ضخ أمس 332 مليار يوان (46.2 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخو" الحكومية، عن البنك المركزي، القول إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة في نهاية الشهر.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي" عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتخذ فيه السلطات الصينية مجموعة إجراءات تستهدف تحفيز النشاط في مختلف قطاعات الاقتصاد حيث أصدر البنك المركزي توجيهات قومية لتخفيف شروط قروض التمويل العقاري لفئات محددة من المشترين.

وستسمح هذه التغييرات بتخفيض الدفعات الأولى من ثمن العقار التي يدفعها المشتري، وأسعار الفائدة على قرض التمويل العقاري.

يذكر أن القطاع العقاري في الصين يواجه أزمة حادة منذ فترة، مما أدى إلى تعثر العديد من الشركات العقارية الكبرى عن الوفاء بالتزاماتها.

وتهدد الأزمة العقارية حاليا بدفع الاقتصاد الصيني ككل إلى مزيد من التراجع.

وأعلنت بورصات شنغهاي وشنشن وبكين الصينية، تخفيض الحد الأدنى لنسبة الضمان لتمويل شراء الأوراق المالية من 100% إلى 80% في إطار إجراءات تعزيز سوق الأوراق المالية الصينية.

وقالت البورصات الثلاث، إن هذه الخطوة التي وافقت عليها لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، ستدخل حيز التنفيذ بعد إغلاق تعاملات يوم 8 سبتمبر 2023.

ومن ناحيته، قال بنك الشعب، إن خفض الحد الأدنى لنسبة الضمان بشكل معتدل سيُساعد على استخدام الأموال المتاحة بشكل جيد.