أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عدم وجود أي نقص في السكر بالأسواق، مشيراً إلى سعي الدولة لدعم المزارعين في مجال زراعة بنجر وقصب السكر لتوفير الإنتاج الكافي للاستهلاك المحلي.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كل الزوايا» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، إن الحكومة استوردت بالفعل كميات كافية من السكر لتغطية احتياجات السوق خلال العام الحالي؛ لتغطية الاستهلاك بصورة كاملة.

وأكد أن الدولة لديها مخزون كاف من جميع السلع الاستراتيجية، بما في ذلك السكر، موضحا أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن «المواطن المصري من الأكثر استهلاكا للسكر»؛ تأتي في إطار «عرض متعلق بالصحة العامة وتحديدًا ما أشار إليه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة إلى أن مصر تعد من أكثر الدول استهلاكا للسكر وذلك في إطار الحرص على الصحة العامة للمواطنين وتوعية المواطنين بمخاطر الاستهلاك الكبير للسكر».

وتابع: «الدولة لديها المخزون الكاف من السكر.. ولا يوجد نقص تحت أي ظرف من الظروف أو أزمة في السكر».

وصرح رئيس الوزراء خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم؛ لتحديد الأسعار الاسترشادية لمحاصيل السكر للموسم الجديد بأن «المواطن المصري من أكثر مواطني العالم استهلاكا للسكر».

وقررت الحكومة تحديد 2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر و2400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر؛ لتشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية.