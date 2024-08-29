دراسة أمريكية: إيران أدارت شبكة شركات وهمية للإيقاع بالجواسيس

أظهرت دراسة جديدة أجرتها شركة أمريكية أن قراصنة إيرانيين أداروا شبكة شركات وهمية للموارد البشرية للإيقاع بجواسيس من مسئولي الأمن القومي في إيران وسوريا ولبنان.

وذكرت الدراسة التي أجرتها شركة مانديانت الأمريكية للأمن الإلكتروني التابعة لشركة ألفابت، أن القراصنة على صلة بشكل ما بمجموعة تُعرف باسم "إيه بي تي 42" التي اتُهمت في الآونة الأخيرة بمحاولة اختراق الحملة الرئاسية الأمريكية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ووفق وكالة رويترز، فإن المجموعة -التي يطلق عليها أيضا اسم "شارمينج كيتين"- مرتبطة بقسم المخابرات تابع للحرس الثوري الإيراني.

وسبق أن أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" أنه يحقق في محاولات المجموعة المستمرة للتدخل في الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وجاء في دراسة مانديانت أن البيانات التي جمعها القراصنة خلال حملتهم قد تساعد أجهزة المخابرات الإيرانية في تحديد الأفراد المستعدين للتعاون مع الدول المعادية لإيران.

كما قد يستفاد منها في الكشف عن عمليات مخابراتية ضد إيران، وملاحقة الإيرانيين الذين يشتبه في تورطهم في هذه العمليات.

وأشارت الدراسة الأميركية إلى أن مجموعة القرصنة الإيرانية نشأت في عام 2017 على الأقل، وكانت نشطة حتى وقت قريب.

وقالت إن القراصنة الإيرانيين في بعض الأحيان كانوا يجعلون عملياتهم تبدو كأنها تدار من قبل إسرائيليين، وذلك بهدف تحديد هويات الأشخاص المستعدين لبيع أسرار لإسرائيل وحكومات غربية أخرى كما أوضحت أن المجموعة استهدفت أفرادا في الجيش وأجهزة المخابرات مرتبطين بحلفاء إيران في المنطقة.

وأفادت الدراسة الأمريكية بأن القراصنة الإيرانيين استخدموا شبكة من المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفة شركات موارد بشرية للتلاعب بالأشخاص المستهدفين من المتحدثين باللغة الفارسية.