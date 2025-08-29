جوارديولا يؤكد جاهزية لاعب السيتي لمواجهة برايتون في البريميرليج

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن ظهير الفريق الأيسر ريان آيت-نورى سيكون متاحًا للمشاركة في مباراة السيتي المرتقبة أمام برايتون، المقررة يوم الأحد على ملعب جنوب الساحل، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وكان آيت-نورى قد اضطر للانسحاب مبكرًا خلال هزيمة مانشستر سيتي الأخيرة أمام توتنهام، إلا أن جوارديولا أكد أن صفقة الصيف جاهزة للمشاركة في المباراة المقبلة.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة: "هو بخير"، وعند سؤاله عن إمكانية لعبه هذا الأسبوع، أجاب المدير الفني بشكل حاسم: "نعم".

بعد مواجهة برايتون، سيحصل لاعبو مانشستر سيتي على فترة توقف دولية لأول مرة في الموسم الجديد.

وأشار جوارديولا إلى أن لاعب الوسط رودري تم استدعاؤه إلى صفوف المنتخب الإسباني خلال فترة التوقف، رغم دقائق اللعب المحدودة مع السيتي، وذلك ضمن استكمال خطة استعادة لياقته البدنية بالكامل.

وأضاف جوارديولا: "لم أتحدث أبدًا مع مدرب إسبانيا. بالطبع رودري يشعر بتحسن ويحتاج إلى دقائق لعب، وأعتقد أنهم يتواصلون لتحديد من يشارك".

وتابع: "إذا كان اللاعب جاهزًا بدنيًا، فأنا دائمًا أؤيد انضمامه للمنتخب الوطني، قلت سابقًا في إيطاليا [لمباراة ودية ضد باليرمو] إن رودري بعد التوقف الدولي القادم سيكون أفضل، وسيحصل على دقائق لعب في المباريات ضد وولفرهامبتون، توتنهام، وبرايتون".