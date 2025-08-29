وزراء الاتحاد الأوروبي يدينون الهجوم على كييف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدان وزراء الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، وبشدة، موجة القصف الجوي الروسي الكثيف على كييف، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 12 شخصا بينهم أطفال، ودعوا إلى فرض المزيد من العقوبات على موسكو.

وقالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم: "تظهر هذه الهجمات أن بوتين يسخر فحسب من أي نوع من الجهود التي تبذل من أجل السلام".

وجاء ذلك لدى وصول كالاس إلى كوبنهاجن، عاصمة الدنمارك، للمشاركة في اجتماع يستمر يومين لوزراء دفاع وخارجية دول الاتحاد الأوروبي، السبع والعشرين.

وأضافت المسؤولة الأوروبية: "ما يجب أن نفعله هو تعزيز الضغط على روسيا"، مشيرة إلى أن العقوبات الجديدة على صادرات الطاقة والخدمات المالية الروسية "سوف تكون أكثر ما يؤلمهم".

وضربت وزيرة الدفاع الليتوانية دوفيل شاكالين وترا مماثلا قائلة إن بوتين "يشتري الوقت بثمن زهيد لقتل المزيد من الناس ولإبداء الاستعداد أنه قد يوقف تصرفاته القاتلة".

وقالت: "بوتين لا يوثق فيه".

وقال وزير الدفاع الأيرلندي سيمون هاريس إن بحث فرض المزيد من العقوبات أمرا "إلزاميا" للضغط على روسيا لإنهاء الحرب.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الخميس، أنه سوف يتم طرح الحزمة الـ19 من عقوبات التكتل على روسيا قريبا.

ودعت كالاس دول الاتحاد إلى مواصلة تزويد كييف بالأسلحة، وقالت: "تحتاج أوكرانيا كل دعم عسكري الآن".

ومن المقرر أن يناقش وزراء دفاع التكتل في كوبنهاجن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، حال انتهاء القتال.

وقالت كالاس إن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعم كييف بمواصلة تدريب الجيش الأوكراني وتعزيز صناعة الدفاع في البلاد بالإضافة إلى الالتزامات من جانب الدول الأعضاء الأفراد.

غير أنها أقرت بأن انتهاء الحرب "ليس قريبا إذا ما نظرنا إلى ما يفعله بوتين".

ويلي محادثات وزراء الدفاع في اجتماع كوبنهاجن اليوم الجمعة، مناقشات لوزراء خارجية التكتل غدا السبت.